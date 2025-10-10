El Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, se pronunció sobre el caso del presidente José Jeri, afirmando que la denuncia por violación “está totalmente archivada”. El titular del Ministerio Público fue categórico al revelar que fue él mismo quien dictó la resolución correspondiente, en la cual no se encontró “ningún elemento que pudiera involucrarlo en los hechos”. Incluso, Gálvez manifestó su postura personal de que dicha investigación nunca debió haberse iniciado, aunque al llegar al plazo establecido se procedió al archivo definitivo, el cual fue notificado a las partes sin que se interpusiera reclamo alguno.

Respecto a la expresidenta Dina Boluarte, el Fiscal Gálvez aclaró que no existe un mecanismo legal para que el Congreso reactive una denuncia que ya ha sido archivada. Esta declaración delimita las competencias entre los poderes del Estado, aunque el fiscal admitió que el Legislativo podría intentar hacerlo “por sus propios medios”, un escenario sobre el cual prefirió no pronunciarse. De esta manera, el máximo representante del Ministerio Público abordó dos de los asuntos jurídicos más sensibles que rodean a la actual crisis política nacional.

