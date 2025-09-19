La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha cuestionado el proceso de destitución en su contra iniciado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por desacatar la orden de reponer en el cargo a Patricia Benavides. Durante una conferencia de prensa, Espinoza acusó al colegiado de extralimitarse en este intento y afirmó categóricamente que no mantiene ningún vínculo con criminalidad organizada o lavado de activos, desafiando a sus críticos a presentar pruebas en su contra. La fiscal cuestionó las motivaciones de la JNJ al preguntar retóricamente por qué se busca suspenderla si su único “peligro” es continuar enfrentando la corrupción en múltiples niveles como ha venido haciendo desde que asumió el cargo.

Vea también: Canciller Elmer Schialer defiende el nuevo viaje de la presidenta Dina Boluarte

Espinoza destacó que ha puesto voluntariamente su gestión en manos de la Contraloría General de la República y que durante su mandato se impulsaron investigaciones contra altos funcionarios, demostrando su compromiso con la legalidad y la transparencia institucional. La fiscal afirmó que brindó total respaldo a todos los fiscales del Perú para que continúen trabajando con honestidad y decencia.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO