El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, adelantó que evaluará la permanencia de Rafael Vela y José Domingo Pérez al frente del Equipo Especial Lava Jato, generando un giro crucial en la dirección de las investigaciones anticorrupción. Gálvez asumió el cargo máximo del Ministerio Público de manera interina luego de la suspensión de Delia Espinoza por la Junta Nacional de Justicia.

Este mismo mantiene una postura crítica histórica hacia los fiscales, a quienes denunció en el 2020 por presuntos delitos. El fiscal ha sido abiertamente crítico con la labor de Vela y Pérez, acusándolos en el pasado de falsedad ideológica y de favorecer los intereses de la constructora brasileña en perjuicio del estado peruano.

