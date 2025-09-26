El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, inició su gestión removiendo a Hernán Mendoza, quien se desempeñaba como fiscal adjunto supremo provisional en el despacho de la suspendida titular, Delia Espinoza. Mediante una resolución administrativa, Gálvez dio por concluido el encargo de Mendoza, quien además perdía su designación como coordinador del área especializada en enriquecimiento ilícito.

En mayo de este año, Mendoza había sustentado la suspensión por 36 meses del ahora titular interino del Ministerio Público por presunta organización criminal y tráfico de influencias en el marco del caso “Los Gánsters de la Política“. El cargo lo ubicaba en una posición clave dentro de la lucha anticorrupción.

