La fiscal Margarita Haro revela estar siendo extorsionada por investigar a una organización criminal, específicamente “Los Chuquis” o “Los Pepes” de San Juan de Lurigancho, quienes le exigen que se aleje del distrito y abandone el caso sobre extorsión agravada y tenencia ilegal de armas. Los delincuentes, que contactaron mediante llamadas y WhatsApp desde el viernes, amenazaron con atentar contra su vida y familia si no desiste de procesar a esta banda, incluso intentando sobornarla para que participe en actos de corrupción.

Frente a esta situación, el ministro del Interior Vicente Tiburcio declaró que “estamos en guerra contra los delincuentes“, ofreciendo respaldo absoluto junto al comandante general de la Policía, quienes implementaron seguridad inmediata para la magistrada en sus desplazamientos. La fiscal además denunció la precariedad de su sede en SJL, que carece de cámaras y recursos adecuados, exponiendo a más de 40 bandas que operan en la zona y a un equipo completo de fiscales adjuntos que también enfrentan riesgos similares.

