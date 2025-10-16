La Fiscalía inicia investigaciones sobre el fallecimiento de Eduardo Ruiz, de 32 años, quien recibió un disparo en la plaza Francia durante la marcha de la Generación Z, según confirma un comunicado del Ministerio Público. Un testigo presencial afirmó que el joven fue alcanzado por las balas cuando supuestos agentes “terna” fueron descubiertos y abrieron fuego.

El cuerpo ya fue trasladado a la morgue central, donde la pericia balística del proyectil, que tiene un número de serie registrado, será clave para identificar al propietario del arma y esclarecer los hechos de manera definitiva. El caso, a cargo de la Tercera Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos, se enmarca en una jornada de extrema violencia que dejó un saldo de 29 civiles atendidos en distintos nosocomios y 80 efectivos policiales heridos, según confirmó el propio Ministro del Interior.

