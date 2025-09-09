La Fiscalía intervino la Municipalidad de Comas tras descubrir que el alcalde Ulises Villegas Rojas habría utilizado servidores municipales como porristas en actividades oficiales y extraoficiales. Los fiscales adjuntos Víctor Pun Lay Siancas y Marilyn Samaniego Jiménez lideran la investigación, que incluye la verificación de documentos de contratación y funciones del personal afectado.

Agentes de la Dirección contra la Corrupción de la PNP de Lima Norte apoyan las diligencias que incluyen entrevistas a la gerenta y procurador municipal. Esta investigación forma parte de la lucha contra el uso indebido de recursos humanos en municipalidades, que afecta el servicio a la ciudadanía y desnaturaliza las funciones públicas. El caso podría configurar delitos de corrupción de funcionarios, según avance la recopilación de evidencias sobre estas presuntas prácticas irregulares.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía anticorrupción de Lima Norte interviene de oficio sede de la Municipalidad Distrital de Comas, luego de tomar conocimiento que el alcalde distrital Ulises Villegas estaría utilizando a servidores municipales para actividades ajenas a sus funciones.



