El fiscal de la Nación interino Tomás Aladino Gálvez confirmó que el presidente José Jerí es investigado por presuntos actos de corrupción y desbalance patrimonial durante su etapa como congresista, aunque precisó que no se dictarán medidas restrictivas mientras dure su mandato según el marco constitucional. El magistrado explicó, durante una entrevista donde detalló los alcances del proceso, que las carpetas fiscales sobre Jerí se encuentran en evaluación pero que la investigación avanza bajo las competencias exclusivas de la Fiscalía de la Nación.

Esta investigación procede porque involucra a una autoridad con prerrogativa de antejuicio, tal como lo establece la Constitución para los altos funcionarios del Estado durante el ejercicio de sus funciones. El fiscal Gálvez enfatizó que el proceso sigue su curso normal a pesar de las inmunidades que protegen al presidente, lo que garantiza que las investigaciones se mantengan activas mientras se respetan las formalidades que exige el caso.

