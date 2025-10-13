La Fiscalía dispuso no investigar el presunto atentado contra Rafael López Aliaga, ordenando la inmediata libertad de Alexander Castro Lara, quien estaba detenido por este caso. El Ministerio Público determinó, tras evaluar las evidencias, que las personas arrestadas portando armas y explosivos tenían como blanco a otra persona que se encontraría en la misma convocatoria, lo que descarta la versión del ataque dirigido. Esta resolución cierra la investigación formal sobre el incidente, aunque deja abierto el debate sobre la seguridad de las figuras políticas durante actos públicos masivos.

Por su parte, López Aliaga mantiene firmemente su versión de que el ataque era directo contra su persona, afirmando: “A mí me han querido matar”. El alcalde de Lima incluso ha señalado que este episodio fue la señal del cielo que necesitaba para decidir su postulación a la presidencia en el último minuto, una declaración que contrasta con las conclusiones fiscales. Esta divergencia entre la percepción del funcionario y los resultados de la pesquisa judicial genera cuestionamientos sobre los mecanismos de protección a candidatos, especialmente en un contexto electoral donde la polarización suele incrementar los riesgos de violencia política.

