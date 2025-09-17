Fiscalía pide 15 años de cárcel para empresario que mató a su asaltante, un caso que ha generado controversia en Chavín de Huántar. Roger Acevedo asegura que disparó en legítima defensa, luego de que un delincuente lo golpeara con una botella rota en el rostro y le robara más de 9 mil soles. La acusación lo señala por homicidio calificado en grado de tentativa, mientras él insiste en que se trató de un acto desesperado para salvar su vida.

El empresario afirma que desde el inicio denunció el ataque, pero acusa a la Policía y al fiscal de no investigar pruebas clave como peritajes balísticos o reconstrucciones. El caso ha despertado un intenso debate sobre los límites de la legítima defensa y la respuesta del sistema judicial frente a la inseguridad. El empresario ha solicitado garantías para su vida ya que señala ser víctima de intimidaciones por parte del entorno de este delincuente.

