La Fiscalía Provincial de Familia de Lima solicitó que se declare infundada la demanda interpuesta por la ciudadana portuguesa Ana Gaivao contra Fernando Menéndez Zeppilli, a quien acusó de sustraer ilegalmente a sus dos hijos menores.

De acuerdo con el dictamen fiscal, los niños de 3 y 5 años mantienen su residencia habitual en el Perú, por lo que el retorno realizado por el padre desde España no configura un acto ilícito de traslado o retención internacional.

El Ministerio Público valoró documentos que acreditan el arraigo de los menores en el país, como la residencia familiar en Lima, educación y matrícula escolar, atención médica y pediátrica, actividades sociales y familiares, movimiento migratorio, así como el acta notarial firmada por la madre en la que se autorizaba un viaje temporal a España con fecha de retorno al Perú. También se presentó la compra de pasajes de regreso para toda la familia y otros elementos que confirmaron el carácter vacacional de la estadía en Europa.

En contraste, Gaivao sostuvo que su residencia y la de los niños estaba en España, aportando un contrato de arrendamiento temporal y constancias de actividades realizadas durante su permanencia. Sin embargo, la Fiscalía consideró que estas pruebas no desvirtuaban el arraigo de los menores en territorio peruano y lo pactado en la autorización notarial de viaje.

“Este despacho fiscal considera que en el presente caso los menores no se encuentran incursos en un traslado o retención ilícita que dé lugar a la restitución internacional, y que su residencia habitual es el Perú”, señala el dictamen.

El documento también recoge los resultados de evaluaciones psicológicas y psiquiátricas a ambos padres, destacando la existencia de rasgos de inestabilidad emocional en la madre.

Por su parte, la jueza Nancy Coronel, de la 1° Sala de Familia de la Corte Superior de Lima, resolvió otorgar la tenencia temporal de los menores a la madre. Esta decisión contrasta con el dictamen fiscal y se encuentra actualmente bajo revisión. Cabe señalar que la magistrada es investigada por la Autoridad Nacional de Control y el Poder Judicial.

El padre de familia, Fernando Menéndez, hizo un llamado a las autoridades a priorizar el bienestar de los menores: “Pido que no se dejen llevar por campañas mediáticas que buscan manipular a la opinión pública. Esta resolución fiscal confirma que siempre hemos actuado conforme a ley y que el hogar de mis hijos está en el Perú”.

Actualmente, el caso sigue en evaluación en el Poder Judicial de Lima, instancia que deberá resolver la situación legal y de custodia de los menores.