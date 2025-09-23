El fiscal José Domingo Pérez solicitó formalmente que el juicio oral a Susana Villarán se realice con sesiones diarias para garantizar su pronta culminación, tras iniciarse el juzgamiento esta semana. El representante del Ministerio Público explicó que, desde que se presentó la acusación en el 2022, la responsabilidad de avanzar en el proceso corresponde exclusivamente al Poder Judicial.

El fiscal destacó la importancia de que el juzgado permita presentar todas las pruebas necesarias sin mayores obstáculos por parte de las defensas, especialmente tras conocerse que una persona vinculada al caso falleció durante la investigación. Esta postura refleja la voluntad de la Fiscalía de llevar el proceso con celeridad, aunque la decisión final sobre la frecuencia de las sesiones recae en los magistrados.

