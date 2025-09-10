Fito Páez se enojó con el público peruano durante su presentación en Lima, mostrando una actitud de “bastante intolerancia” según detalló Magaly Medina, luego de que la audiencia no respondiera como él esperaba. El legendario rockero argentino, frustrado por la platea “fría” que no cantaba sus canciones ni aplaudía con entusiasmo, llegó a lanzar los vasos que estaban sobre su piano y a increpar al operador de luces para que lo enfocara correctamente.

Su exasperación fue tal que exclamó “esto parece un cementerio” en un intento por animar a los asistentes, un momento incómodo que reveló la falta de química en una noche que distó mucho de ser mágica para el artista, quien evidentemente esperaba una conexión más fervorosa con su seguidores peruanos.

