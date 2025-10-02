El nuevo flamante ministro de Justicia, Juan Cavero Solano, entregaba brevetes a ciegos cuando era funcionario del MTC, durante su gestión como titular de la Dirección de Circulación y Seguridad Vial en 2018 donde supervisó el polémico proceso de emisión de licencias.

Cavero, quien asumió el cargo tras la renuncia express de Juan José Santibáñez que se anticipó a una interpelación congresal, ya enfrenta cuestionamientos por su historial en cargos anteriores que incluyen su remoción del MTC.

El nuevo ministro, que hasta horas antes se desempeñaba como jefe del Gabinete de Asesores en el mismo ministerio, dirigió el área que permitió a ciudadanos con problemas visuales acceder a brevetes sin restricciones adecuadas.

Los cuestionamientos al ministro Cavero se extienden a su votación a favor de remover a la procuradora ad hoc Silvana Carrión en el caso Lavajato, decisión que tomó como miembro del Consejo Directivo de la Procuraduría General designado por Santiváñez en agosto.

Carrión ha iniciado procesos legales para reevaluar su destitución, considerando que no existían causas válidas para su remoción, mientras el flamante ministro juramentaba en reemplazo de su predecesor.

La designación se produce en un contexto de presión parlamentaria donde varios congresistas buscaban la censura del anterior titular, lo que generó una rápida reestructuración en el gabinete ministerial que ahora enfrenta nuevos escrutinios.

