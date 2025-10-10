Flavia Laos sorprendió al mundo del espectáculo al revelar públicamente que padece una enfermedad crónica que no tiene cura. A través de un video íntimo publicado en TikTok, la actriz mostró imágenes de su cuerpo cubierto por manchas rojas y explicó que fue diagnosticada con psoriasis guttata, una condición autoinmune que afecta la piel y requiere tratamiento constante. “Mi cuerpo habló por sí solo”, expresó con sinceridad, dejando ver una faceta vulnerable que pocas veces comparte.

La artista, conocida por su participación en “Ven, baila, quinceañera” y por su presencia en redes sociales, confesó que los primeros síntomas aparecieron como puntos rojos dispersos que inicialmente confundió con alergias. Sin embargo, la persistencia de las lesiones la llevó a consultar con especialistas, quienes confirmaron el diagnóstico.

El estrés como detonante

Según relató Flavia Laos, la enfermedad se manifestó durante uno de los momentos más difíciles de su vida: la muerte de su abuelo en mayo de 2024 y una intensa carga laboral que la dejó emocionalmente agotada. Los médicos le explicaron que el estrés acumulado pudo haber sido el detonante de la psoriasis guttata, una condición que, aunque no es contagiosa, puede agravarse si no se controla adecuadamente.

La actriz también compartió que ha iniciado un tratamiento dermatológico y psicológico para sobrellevar la enfermedad, y que está enfocada en mantener una actitud positiva. “Hay cosas que simplemente no podemos controlar, pero sí podemos decidir cómo enfrentarlas”, escribió en una de sus publicaciones.

Flavia Laos: Un mensaje de empatía y fortaleza

La confesión de Flavia Laos ha generado una ola de apoyo en redes sociales, donde miles de seguidores le han enviado mensajes de aliento. Su testimonio ha sido valorado por visibilizar una enfermedad poco conocida y por romper el estigma que rodea a las afecciones de la piel. “No todo lo que brilla en redes es perfecto. También hay dolor, lucha y aprendizaje”, comentó una usuaria en TikTok.

Diversos especialistas han destacado la importancia de que figuras públicas compartan sus experiencias con enfermedades crónicas, ya que esto ayuda a generar conciencia y empatía. Flavia, con su mensaje, se ha convertido en una voz que inspira a otros a buscar ayuda médica y emocional sin miedo ni vergüenza.

¿Qué es la psoriasis guttata?

La psoriasis guttata es una forma de psoriasis que se caracteriza por la aparición de pequeñas manchas rojas en la piel, generalmente en el tronco y extremidades. Es una enfermedad autoinmune que puede aparecer repentinamente, especialmente después de infecciones o episodios de estrés. Aunque no tiene cura, puede controlarse con tratamientos tópicos, fototerapia y cambios en el estilo de vida.

Los especialistas recomiendan evitar factores desencadenantes como el estrés, el consumo de alcohol y el tabaquismo, así como mantener una rutina de cuidado dermatológico constante. En el caso de Flavia Laos, el diagnóstico temprano y su disposición a enfrentar la enfermedad han sido claves para iniciar un proceso de adaptación y recuperación emocional.