Flavia Laos sorprendió a sus seguidores al revelar que fue diagnosticada con psoriasis guttata, una enfermedad crónica de la piel que no tiene cura, pero puede ser controlada con tratamiento y cuidados permanentes.

A través de sus redes sociales, contó que decidió acudir al médico tras varios meses sintiéndose mal y que habría ocasionado a contraer este mal. “Mi cuerpo habló por sí solo”, escribió en una de sus historias, donde detalló que los síntomas se manifestaron de forma progresiva, lo que la llevó a realizarse diversos exámenes.

La actriz explicó que, aunque el diagnóstico fue un impacto al inicio, ha decidido mantener una actitud positiva y cuidar su salud física y emocional. “Hay cosas que simplemente no podemos controlar, pero sí podemos elegir cómo enfrentarlas”, expresó.

¿Qué es la psoriasis guttata?

Es una afección de la piel caracterizada por la aparición de pequeñas manchas rojas y descamativas con costras plateadas, con forma similar a gotas. Suele afectar los brazos, las piernas y el tronco medio.

Aparece con mayor frecuencia en jóvenes menores de 30 años y, en muchos casos, surge tras una infección de garganta causada por estreptococos del grupo A. No es contagiosa y está relacionada con factores inmunológicos y genéticos. Aunque no tiene cura, el tratamiento médico permite controlar los brotes y reducir las molestias.

