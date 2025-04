A Flavia Laos el dinero sí le importa. Durante un stream en vivo con Zein, la influencer sorprendió al responder cuál sería el ingreso mínimo aceptable para que ella considere tener una cita con un pretendiente. Además, aseguró que solo sale con gente “millonaria”.

“Lo que pasa es que yo salgo con gente que tiene millones. (…) Los prospectos con los que he estado saliendo o conociendo fuera del país, sí son de buena posición económica, entonces no le pregunto cuánto ganan, pero sé que ganan muy bien”, declaró Flavia Laos.

En ese sentido, puso una valla alta para sus futuros pretendientes. “¿Cuánto tendría que ganar al mes para que tú digas: ‘está bien’?”, le preguntaron. “Ya para que sea como aceptable, así como, mínimo, mínimo, 20K (20 mil dólares), así siendo buena gente. No les pregunto tampoco cuántos millones”, respondió.

¿Qué otros requisitos debe cumplir?

En una reciente entrevista, además contó cómo es su “hombre ideal”. “Que tenga metas, que sea muy trabajador, que tenga billete porque me gusta que se de una mejor vida de la que yo me pueda dar y también me la de a mí, que sea familiar también porque ahí ves cómo te va a tratar a ti o a tu futura familia”, indicó.

La cantante indicó que la admiración es un punto importante para ella. “Me gusta admirar a las personas y contagiarme de su energía, entonces siempre busco rodearme de gente exitosa”, agregó.

