Florcita Polo vivió uno de los momentos más dolorosos de su vida al enterarse, en televisión nacional, que Néstor Villanueva había tenido intimidad con una fan justo cuando ambos intentaban reconciliarse. La revelación se dio en el sillón rojo, donde el cantante confesó públicamente que ese desliz lo llevó a enfrentar un sinfín de problemas y a poner en riesgo su matrimonio.

En el programa, Néstor contó que todo ocurrió con una fan en una tienda y que nunca pensó que aquello tendría consecuencias tan graves. Poco después, la mujer le confesó que estaba embarazada y él temió que hubiera grabado videos íntimos del encuentro.

El secreto terminó saliendo a la luz de la peor manera, cuando la propia mujer se contactó con Florcita y le contó lo sucedido, en medio de la delicada situación de salud que atravesaba su padre, Augusto Polo Campos.

“En el momento que pasa esto la mamá de mis hijos estaba atravesando un momento complicado porque su papá estaba delicado de salud. Al no hacerle caso, ella le manda un mensaje (…) y le da a entender que ha tenido algo conmigo y que está embarazada”, reveló Villanueva.

¿Falso embarazado?

Finalmente, Néstor explicó que todo se habría tratado de una extorsión, ya que el supuesto embarazo nunca existió. Sin embargo, la herida ya estaba abierta: Florcita se enteró en público de una traición en uno de los momentos más vulnerables de su vida, lo que marcó un antes y un después en su relación.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO