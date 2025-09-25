El Fondo Mivivienda detalla los alcances del Bono del Buen Pagador, un subsidio estatal que supera los 37,300 soles y está diseñado para facilitar el acceso a una vivienda, así lo dijo el jefe de Negocio Hipotecario de Fondo Mivivienda, Víctor Moreno . Asimismo, explicó que este beneficio, representa un apoyo directo del Estado, no se limita a la compra de departamentos en Lima sino que es válido a nivel nacional, incluso para proyectos de construcción en terreno propio.

Vea también: Extorsionadores queman una combi por no pagar cupo de cinco soles

El funcionario, precisó que las personas interesadas deben acudir a una entidad financiera asociada para evaluar su capacidad de pago, ya que el programa está dirigido principalmente a quienes demuestren un buen historial crediticio. Para calificar, los postulantes necesitan acreditar estabilidad laboral y financiera, lo que garantiza que el apoyo se otorgue a quienes realmente pueden sostener un crédito hipotecario.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO