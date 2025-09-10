La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció la finalización del contrato de Óscar Ibáñez como técnico de la Selección tras finalizar con una derrota la campaña de las Clasificatorias al Mundial 2026, en el que el equipo quedó penúltimo.

A través de un comunicado, la FPF señaló que el exarquero estuvo al frente de la Bicolor en seis partidos, de los cuales solo sumó 6 de los 18 puntos jugados.

“La FPF, a través de su plan de Reestructuración Institucional, emprende un proceso de transformación orientado a fortalecer sus capacidades técnicas, deportivas y administrativas”, aseguraron en su pronunciamiento.

Asimismo, indicaron que iniciaran una evaluación exhaustiva para elegir al nuevo comando técnico de la Bicolor, para de ahí precisar que reconocer el apoyo incondicional de la hinchada que acompañó en todo el proceso clasificatorio.

NOVIEMBRE

En la previa del Perú vs Paraguay, Óscar Ibáñez había declarado a los medios en el que fue consultado sobre su permanencia como técnico, a lo que aseguró que Agustín Lozano le había pedido que se quede hasta el mes de noviembre, con miras a los amistosos que se disputarán.

Cabe mencionar que en los últimos días había trascendido que la continuidad del exarquero como estratega ya estaba tomada, porque no sería del agrado del nuevo director general de la FPF, Jean Ferrari. Mientras que Lozano habría optado por renovarle su contrato.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas NOTICIAS del DEPORTE y FÚTBOL PERUANO ONLINE