La Federación Peruana de Fútbol confirmó a Manuel Barreto como nuevo director técnico interino de la selección peruana, quien asume el cargo tras la salida de Óscar Ibáñez. Barreto, que además se desempeña como Jefe de la Unidad Técnica de Menores, tendrá la responsabilidad de dirigir los encuentros amistosos programados para lo que resta del año, una tarea que recae sobre sus hombros en un momento de necesaria calma. Su designación, que se enmarca en un proceso de continuidad, busca estabilizar el entorno del equipo mientras se define al estratega definitivo.

Vea también: BMW de lujo usado por delincuentes siembra el terror en Surquillo y San Isidro

La FPF destacó que su vasta experiencia en procesos de formación de talentos juveniles constituye un activo invaluable para esta etapa de proyección. Este nombramiento temporal, que ratifica el apoyo institucional para los cotejos pendientes, sienta las bases para una transición ordenada hacia el técnico que conducirá a la blanquirroja en las Eliminatorias al Mundial 2030, un objetivo de largo aliento que define el futuro del combinado nacional.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas NOTICIAS del DEPORTE y FÚTBOL PERUANO ONLINE