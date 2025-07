Francisco de Piérola enfrenta las consecuencias de sus declaraciones contra una actriz trans, a quien acusó de tenderle una trampa al señalar: “Pareces mujer, pero no lo eres”. El periodista, conocido por su trayectoria en medios locales, alegó que no recordaba los hechos por estar bajo efectos del alcohol, agregando que de haber sabido “la verdad” no se habría acercado.

Por su parte, Javiera, la actriz involucrada, respondió a las afirmaciones de Francisco de Piérola, aunque no se han revelado detalles de su réplica. El caso ha reabierto el debate sobre discriminación en el medio local, mientras el conductor enfrenta cuestionamientos por su versión de los hechos.

