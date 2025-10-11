El expresidente de la República, Francisco Sagasti, se pronunció luego de la vacancia de Dina Boluarte y la juramentación de José Jerí como nuevo presidente del Perú. En un extenso comunicado difundido en sus redes sociales, el exmandatario hizo un llamado a la serenidad nacional y a actuar con responsabilidad en medio de la crisis política y social que atraviesa el país.

El exmandatario advirtió que el cambio presidencial “no es una salida real si se mantienen las normas y prácticas que nos han llevado a una catástrofe de inseguridad y desgobierno”, y pidió mantener la calma y pensar en el bien común como objetivo central.

Nuevo gabinete ministerial

Francisco Sagasti recalcó que el nuevo Ejecutivo debe enfocarse en enfrentar la delincuencia y reconstruir la confianza de la ciudadanía. “El nuevo gobierno debe nombrar un gabinete ministerial de personas intachables, con experiencia y conocimiento, y con un firme compromiso democrático y de amplio diálogo con todos los sectores”, señaló.

Además, sostuvo que la primera tarea del nuevo mandatario debe ser “una lucha frontal contra la delincuencia y el crimen en todas sus manifestaciones, especialmente el sicariato que asesina por encargo y sin reparo”. También consideró urgente reformar las fuerzas del orden, “incluyendo una limpieza del personal cuyo comportamiento acentúa la desconfianza ciudadana”.

Elecciones Generales 2026

En otro momento, el expresidente se refirió al proceso electoral que se realizará en los próximos meses. “Es fundamental que el gobierno mantenga la neutralidad en el proceso electoral, dote a las instituciones del sistema electoral de los recursos necesarios e invite al mayor número posible de misiones internacionales de observación”, manifestó.

Sagasti insistió en que la prioridad debe ser asegurar elecciones “limpias y con absoluta transparencia, que reflejen verdaderamente la voluntad popular”. Finalmente, exhortó al Congreso y al Ejecutivo a actuar con austeridad y responsabilidad económica. “Espero que el nuevo gobierno escuche los reclamos y demandas ciudadanas”, concluyó.