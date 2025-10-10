Fredy Hinojosa llega a Palacio de Gobierno tras vacancia de Dina Boluarte, ingresando por la puerta de Desamparados a las 8:00 a.m. sin dirigir palabra a la prensa, según registros periodísticos que muestran su acceso rápido y reservado. Su presencia en la sede de gobierno, donde se espera el arribo de más figuras políticas, genera inmediatas interrogantes sobre los criterios de selección para conformar el nuevo equipo de gestión.

El ex vocero presidencial, quien actualmente enfrenta investigaciones por el caso Qali Warma sobre presunta corrupción en el programa de alimentación escolar, arriba en un contexto donde se cuestiona la escasez de personas idóneas para asumir cargos públicos. La llegada de Hinojosa, jefe de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental durante la gestión de Boluarte, ocurre cuando el movimiento político recién inicia sus actividades matutinas en Palacio.

