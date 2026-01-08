¡Agárrense, sobrinos, que esto quema! Cuando pensábamos que el drama entre Melissa Klug y Jesús Barco nos daría un respiro, la cosa se pone más picante que ceviche de carretilla. Resulta que mientras la chalaca nos sacaba una lágrima con un mensaje súper emotivo en sus redes, el pelotero decidió que era el momento perfecto para reaparecer, pero no para pedir perdón ni llorar penas de amor, ¡sino para promocionar casas de apuestas! Así como lo leen, el muchacho anda en otra nota.

El contraste que indignó a Chollywood

La situación ha dejado a más de uno con la boca abierta. Por un lado, tenemos a una Melissa vulnerable, recordando a quien fue su verdadero pilar, y por el otro, a un Jesús Barco que parece haber pasado la página en tiempo récord. En su cuenta de Instagram, el exjugador del Sport Boys se mostró fresco como una lechuga, invitando a sus seguidores a meterle unas fichas a la suerte, lo que muchos han tomado como una falta de tacto total dado el contexto sentimental que atraviesa la madre de su última hija.

El mensaje que rompió el corazón de Melissa

La ‘Blanca de Chucuito‘ utilizó sus plataformas digitales para conmemorar una fecha muy sensible: el cumpleaños de su abuelita fallecida. Con el corazón en la mano, Melissa Klug dejó en claro quién ocupa el trono de sus afectos, y spoiler: no es ningún futbolista. La empresaria escribió textualmente:

“Feliz cumpleaños, amor de mi vida. Ángelita mía, que el cielo hoy te celebre como mereces. Te extraño cada día y te amaré por siempre. Fuiste, eres y serás el gran amor de mi vida, ese que el tiempo no borra ni la ausencia apaga”.

Estas palabras no solo demuestran el dolor de su pérdida, sino que, para los buen entendedores, marcan una distancia abismal con su situación amorosa actual, confirmando que su prioridad emocional está muy lejos de los escándalos de la pelotita.

¿Nuevo ‘cachuelo’ ante la falta de equipo?

Mientras Melissa se refugiaba en la nostalgia, Jesús Barco soltó su video ‘frívolo’ que ha dado qué hablar. Sin equipo conocido tras su salida de Alianza Universidad de Huánuco y con el mercado de pases movido, el futbolista se ha refugiado en las redes sociales para ‘recursearse’. En el clip que circula por todo internet, se le escucha decir con total soltura:

“Gente, ¿qué esperan para seguir jugando en la plataforma…, donde tienen unas promociones increíbles?”.

Esta actitud ‘business is business’ ha chocado a los seguidores de la pareja, quienes esperaban quizás un perfil más bajo tras confirmarse que la reconciliación está más verde que palta de supermercado.

La realidad tras la ruptura

Recordemos que, aunque pasaron Navidad juntos por el bienestar de la pequeña que tienen en común, Melissa Klug ha sido tajante al afirmar que una vuelta con Barco se ve “muy lejana”. Entre rumores de ‘ampays’ pasados y este nuevo comportamiento que muchos tildan de indiferente, parece que el pitazo final de este partido ya sonó hace rato, y cada uno está jugando en canchas muy distintas.

