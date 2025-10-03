Los paramédicos no logran llegar a las emergencias por el caótico tráfico en Lima, una situación que frustra al personal del SAMU y pone en riesgo vidas que dependen de una respuesta inmediata. Testigos registran cómo ambulancias con sirenas activas permanecen inmovilizadas en avenidas como Aviación y Petit Thouars, donde conductores no ceden el paso e incluso insultan a los rescatistas cuando intentan avanzar. El Sistema de Atención Móvil de Urgencia reporta que en lo que va del año se han registrado 4mil atenciones frustradas, principalmente en emergencias prioritarias como paros cardiorrespiratorios y partos urgentes. Conductor de una unidad de emergencia, relata casos donde demoras de más de 30 minutos impidieron la atención, superando ampliamente el tiempo ideal de respuesta que oscila entre 8 y 12 minutos.

Vea también: Hija mayor de Christian Domínguez lo acusa de mal padre y CULPA a Karla Tarazona: “No me habla hace dos meses”

Esta crítica situación se agrava cuando las ambulancias deben transitar por vías colapsadas como la Plaza San Martín, donde el tráfico las detiene completamente a pesar de llevar pacientes en estado grave. Médicos anestesiólogos confirman que frecuentemente deben cancelar emergencias porque el tiempo de traslado impide llegar al destino requerido, incluso cuando se desplazan en sentido contrario o usan todos los dispositivos audibles y luminosos. La inoperancia del sistema se evidencia cuando hasta patrulleros policiales permanecen ajenos a las ambulancias bloqueadas, sin actuar para facilitar el paso de los vehículos de emergencia. Este colapso vehicular sistemático, que afecta principalmente a distritos como Miraflores, San Luis y Jesús María, genera un balance preocupante de atenciones médicas postergadas que podrían determinar la supervivencia de los pacientes.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO