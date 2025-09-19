El congresista Fernando Rospigliosi ha exigido la salida inmediata del cargo de la fiscal Delia Espinoza, acusándola de cometer un “atropello antidemocrático” contra Fuerza Popular mediante una denuncia que busca declarar la ilegalidad del partido. Patricia Juárez, su colega de bancada, respaldó esta posición y que debe ser apartada inmediatamente del cargo, argumentando que la acusación constituye un exceso que afecta al sistema democrático peruano. La denuncia de Espinoza alega que el partido promovió atentados contra magistrados.

Juárez defendió la posición de su bancada argumentando que Fuerza Popular siempre ha actuado dentro de los marcos democráticos y que su defensa decidida de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional frente al terrorismo y la delincuencia es criminalizada injustamente. La congresista insistió en que las acusaciones de la fiscalía carecen de fundamento.

