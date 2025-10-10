Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional llegan a Palacio de Gobierno para garantizar la seguridad durante la transición presidencial, en un operativo que incluye al comandante general Arriola y que mantiene rigurosos controles en la puerta de Desamparados. Esta presencia militar y policial refleja la importancia estratégica del cambio de gobierno.

Vea también: Gustavo Petro tras vacancia de Dina Boluarte: “La traición se la pagaron con traición”

El despliegue institucional, que coincide con el arribo del ministro de Economía Raúl Pérez Reyes para coordinar con el presidente José Jerí, se produce mientras medios nacionales y extranjeros documentan minuto a minuto esta histórica sucesión de mando. Esta transición ocurre bajo el escrutinio internacional, con ciudadanos que expresan su esperanza en que el nuevo gobierno logre revertir los alarmantes índices delictivos durante los nueve meses y diecinueve días que durará este mandato interino.

