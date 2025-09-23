Fuga de gas provoca explosión en casa y deja a familia en shock. El siniestro ocurrió cuando una mujer encendió la cocina para preparar café y las tuberías de gas estallaron con violencia, lo que hizo volar una de las paredes en pedazos. Los vecinos, alarmados por el estruendo, acudieron de inmediato a brindar ayuda, mientras la familia aún intentaba recuperarse del impacto emocional.

La explosión en la vivienda, que no dejó víctimas mortales, generó pánico en la zona y evidenció los riesgos de instalaciones domésticas sin mantenimiento. Los bomberos confirmaron que los daños materiales fueron considerables, aunque destacaron que la rápida reacción evitó una tragedia mayor.

