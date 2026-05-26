Una funcionaria de la Municipalidad Provincial de San Martín en Tarapoto denunció ante la policía que su jefe le realizó chantaje sexual a cambio de concederle un nuevo módulo de atención al público.

La víctima, identificada como Karina López, fue elegida Miss y Trabajadora del Mes en la comuna y denuncia al gerente de Planificación y Presupuesto, Juan Cavero Rojas.

¿Qué dijo la funcionaria municipal de Tarapoto sobre la denuncia de chantaje sexual contra su jefe?

La denunciante relató que solicitó un nuevo módulo para atender al público a través de la red social WhatsApp. Según la denuncia, el 29 de abril Cavero Rojas le propuso “tener una relación a fin de ayudarle para sus gastos personales”.

En esa misma línea, el 20 de mayo volvió a enviar un mensaje diciendo lo siguiente: “Te voy ayudar en todo lo que dices, vamos a mi casa ahorita”.

Estos mensajes estaban configurados para leerse una sola vez, por lo que López tuvo que tomarles capturas de pantalla.

La respuesta de la víctima y la separación del funcionario

La funcionaria López respondió a las proposiciones manifestando su sorpresa y rechazo. Asimismo, afirmó que no permitirá la falta de respeto.

Ocurre Ahora intentó contactar al funcionario por llamada, sin embargo, no se obtuvo ninguna respuesta. Tras la denuncia, Cavero Rojas fue separado del cargo automáticamente.

Cifras de hostigamiento sexual laboral

En el Perú, entre el año 2021 y 2025 se han presentado 720 denuncias de hostigamiento sexual laboral contra funcionarios del Estado a nivel nacional.

La denunciante expresó su deseo de que su voz sea escuchada por todas las mujeres que atraviesan su situación.



