Funcionario recibe amenazas de muerte tras operativo de desalojo en Chorrillos, donde más de 200 comerciantes fueron retirados de la playa Pescadores en medio de enfrentamientos. Según relató, los mensajes intimidantes llegaron por WhatsApp, lo que incrementa su temor porque también mencionan a su familia.

Otro trabajador municipal aseguró haber recibido advertencias similares, lo que evidencia que las represalias se extienden más allá de un solo funcionario. Entre las frases enviadas, una de las más repetidas fue “ahora te vamos a enseñar quién manda”, lo que refleja la gravedad del acoso y plantea dudas sobre la seguridad de los servidores públicos en futuros operativos.

