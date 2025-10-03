Una furiosa pasajera protagonizó un escándalo en un bus urbano después de que el conductor se negara a dejarla bajar a mitad de pista, una situación que la llevó a gritar de manera descontrolada y a acusarlo falsamente de secuestro. El chofer, quien se limitaba a explicar que no podía abrir la puerta por estar fuera de su ruta habitual debido a manifestaciones en la avenida Abancay, enfrentó la violencia verbal de la mujer que incluso se subió a un asiento para pedir auxilio por la ventana. La psicóloga Sheila Sanz, analizando el hecho, indica que este tipo de reacciones evidencian una dificultad en el control de impulsos que se arrastra desde la niñez, lo que constituye un patrón de comportamiento aprendido. Este incidente no es aislado, pues refleja un problema social más amplio de intolerancia en el transporte público, similar al ocurrido en el metro de Lima donde otra pasajera exigió a gritos un asiento.

La intervención de un agente de policía fue necesaria para calmar los ánimos, aunque la mujer persistió en su actitud desafiante incluso ante la autoridad, repitiendo su acusación de secuestro antes de abandonar el vehículo entre gritos y amenazas. El uniformado, tras escuchar ambas versiones, permitió que el bus continuara su ruta, poniendo fin a un altercado que mantuvo en vilo a los demás pasajeros y que interrumpió momentáneamente el tránsito en la zona. La negativa del conductor a detenerse en un lugar no autorizado, una medida de seguridad para proteger a los pasajeros y peatones, fue el detonante de una crisis que expertos atribuyen a una falta de gestión emocional.

