Gabriel Calvo y Jhovan Tomasevich generan polémica al justificar la agresión de Gustavo Salcedo durante su participación en un podcast, donde defendieron el uso de la violencia como respuesta ante conflictos. Los conductores, señalados por Magaly Medina en su programa, expresaron que actuarían de manera similar si alguien afectara su hogar, con Tomasevich llegando a afirmar: “Al que ha partido mi matrimonio, yo también voy y me lo encuentro”. Estas declaraciones, que la ‘Urraca’ calificó como una muestra del “macho alfa sudamericano”, han desatado un intenso sobre los límites de la libertad de expresión.

La controversia se centra específicamente en el caso de Salcedo, quien presuntamente agredió al productor Christian Rodríguez en un incidente donde estuvo presente el hijo de este último. Tomasevich consideró que el “único error” en los hechos fue la presencia del menor durante la confrontación, posición que Medina cuestionó severamente al considerar que normaliza la violencia física.

