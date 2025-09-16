Gabriela Alava festejó su cumpleaños sin Jean Deza tras su salida con Shirley Arica, publicando un enigmático mensaje: “siempre con los míos”. La modelo, conocida por su lealtad hacia el futbolista, decidió celebrar su onomástico en compañía de su círculo íntimo, donde estuvo ausente el deportista quien había sido captado días antes con su expareja en un establecimiento de Miraflores. Según reveló Magaly Medina en su programa, Deza habría alegado salir “con sus amigos”, aunque entre ellos se encontraba la ‘chica realidad’.

Vea también: La ‘Chama’ Alexandra Mendez deja por los suelos al esposo de Maju Mantilla: “Me mandaba mensajes a Instagram”

La influencer, luciendo un elegante vestido rojo entre rosas y globos, compartió imágenes de su celebración donde no había rastro de Deza, quien tampoco realizó ninguna dedicatoria pública en sus redes sociales.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO