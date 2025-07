Gabriela Serpa, conocida por su carisma en el programa “JB en ATV”, volvió a ser tendencia tras pronunciarse sobre el reciente ampay de Alfredo Benavides con la influencer María Grazia, más conocida como ‘Patito’. Las imágenes difundidas mostraron al cómico en actitud cariñosa con la joven tiktoker en una discoteca de Barranco, lo que desató la furia de Serpa, quien no dudó en lanzar una frase que ya recorre las redes: “Todos son unos perros”.

La actriz, visiblemente molesta, declaró que prefiere mantenerse soltera antes que seguir lidiando con decepciones amorosas. “Así no me preocupo por nada y vivo tranquila”, afirmó, dejando claro que no piensa volver a involucrarse sentimentalmente con nadie del medio.

¿Amor, traición o simple amistad?

Aunque la influencer ‘Patito’ aclaró que entre ella y Alfredo solo existe una amistad desde 2022, las imágenes del ampay —donde se les ve compartiendo un box en una discoteca— dejaron mucho a la interpretación del público. “Por hablar con un causa, ¿por eso también me funan?”, se defendió la joven en redes sociales.

Por su parte, Gabriela Serpa no solo expresó su decepción, sino que también insinuó que Alfredo Benavides podría haber estado detrás del seguimiento mediático que terminó en su propio ampay con un joven de 22 años meses atrás. “Él tiene sus contactos en la producción de Magaly”, dijo en una entrevista anterior, sugiriendo una posible revancha emocional.

De la comedia al drama

Lo que parecía una relación con potencial romántico entre Gabriela Serpa y Alfredo se ha convertido en un drama de telenovela. Serpa confesó que en algún momento creyó que Benavides era “el amor de su vida”, pero que su actitud distante y su supuesto estilo de vida “poliamoroso” la hicieron cambiar de opinión.

Benavides, por su parte, ha declarado que nunca oficializó nada con Gabriela y que el ampay de ella con otro joven fue un “hachazo” que mató cualquier posibilidad de conocerla más a fondo.

Reacciones divididas en redes

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Mientras algunos usuarios apoyan la postura de Gabriela Serpa y aplauden su decisión de mantenerse soltera, otros critican la frase “todos son unos perros” por considerarla generalizadora. Lo cierto es que el escándalo ha puesto nuevamente a ambos personajes en el centro de la conversación mediática.