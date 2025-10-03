La emoción y la sorpresa han inundado las redes tras la aparición de la afortunada ganadora del pozo más grande entregado por La Tinka, quien logró llevarse a casa un total de S/45.805.280. Esta suma no solo marca un hito para la popular lotería peruana, sino que también convierte a la ganadora en una inspiración para miles de apostadores en todo el país por la manera en que eligió los números ganadores.

Una jugada histórica elegida con estrategia

Según las declaraciones difundidas, la ganadora no dejó todo al azar: fue ella misma quien eligió la jugada triunfadora a través de la plataforma en línea, apenas unas horas antes del sorteo clave. Con una inversión de solo S/5, seleccionó los números 02, 20, 28, 32, 44 y 46, demostrando que confiar en la intuición propia puede ser la llave para cambiar la vida.

La mujer se presentó en las oficinas de La Tinka con boleto en mano para reclamar el premio. El proceso de verificación fue estricto y seguro, como exige la magnitud de este pozo, y finalmente recibió un pago único que, tras el descuento del 10% según normativa vigente, superará los S/41 millones netos depositados directamente en su cuenta.

El impacto de una nueva millonaria en la Tinka

Este histórico premio representa mucho más que una cifra. Marca un nuevo récord en la historia de La Tinka y motiva a los peruanos a creer que cualquier jugada bien pensada puede convertirse en la clave del próximo gran cambio de vida, sin importar el monto invertido.

Los organizadores del sorteo recordaron a los participantes que los premios mayores tienen un plazo de hasta 90 días para ser cobrados. Además, instaron a jugar con responsabilidad y a aprovechar los canales oficiales en línea para mayor seguridad y transparencia, tal como hizo la reciente ganadora.