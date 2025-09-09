Un ataque de misiles israelíes destruyó completamente un edificio de 14 pisos en Gaza como parte de la ofensiva militar en curso. La estructura, considerada una de las más altas de la ciudad, recibió tres impactos consecutivos que causaron su colapso progresivo ante la mirada de testigos y residentes, quienes debieron huir para evitar ser alcanzados por los escombros. Las Fuerzas de Defensa de Israel justificaron el bombardeo al identificar el inmueble como “último bastión de Hamás” en la zona, según comunicado oficial emitido tras la operación.

Este episodio representa el tercer rascacielos derribado en tres días consecutivos dentro de la campaña de ataques aéreos. La estrategia militar, que según Israel busca eliminar puntos de observación terrorista, ha permitido al ejército afirmar tener el 40% de control sobre la ciudad de Gaza, avanzando en su objetivo de desmantelar la infraestructura de Hamás mediante la destrucción sistemática de edificios altos. El incidente ocurre pese a los llamados internacionales al cese al fuego y las negociaciones de paz que se desarrollaban paralelamente en la región.

