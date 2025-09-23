El politólogo Omar Coronel analizó la problemática que afecta a la Generación Z y las protestas del fin de semana en Lima, revelando que este grupo etario le otorga un 0% de aprobación al gobierno de Dina Boluarte. Coronel explicó que los jóvenes, quienes protagonizan las movilizaciones contra la reforma de pensiones, expresan un descontento que va más allá de una ley específica y que refleja una profunda desesperanza hacia el futuro del país.

Vea también: ¡Buena noticia! Encuentran a menor de 11 años que había sido captada por depravado en ‘Free Fire’

El especialista profundizó al señalar que el problema no se limita al Ejecutivo, sino que se extiende a una “facción mayoritaria en el Parlamento” que ejerce un poder desmedido. Coronel advierte que esta dinámica configura un “proceso de autocratización” desde el Legislativo, el cual ha generado un rechazo transversal en la ciudadanía, particularmente en la juventud. El malestar contenido, agravado por la situación económica, habría encontrado en las protestas una válvula de escape que podría mantenerse latente.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO