La definición de la Generación Z se volvió un sketch hilarante cuando el presentador, desesperado por tanta ignorancia, presentó a su experto oculto, Christian Bairo, quien llegó con un discurso preparado lleno de frases como “dígitos nativos” y “dígitos migrantes”. Aunque comenzó bien al aclarar que no es un fenómeno solo peruano, su teoría se complicó al mencionar que estos jóvenes nacen con un celular en la mano izquierda, una afirmación que ignora por completo la necesidad de que un bebé gatee o agarre un chupón con ambas manos.

El caos narrativo alcanzó su punto máximo cuando Christian, intentando ser pedagógico, se lanzó a explicar a los Baby Boomers como productos del “boom” de la posguerra y a los Millennials como la generación que no reconoce un casete. Justo cuando iba a describir los viajecitos y la salud mental de la Gen Z, el presentador lo cortó en seco para revelar que él mismo era una “subgeneración”, un final tan abrupto como cómico que dejó la pregunta sin respuesta y al público sin aliento de la risa.

