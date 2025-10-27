La ‘Generación Z’ y la ‘Marcha por la paz’ tomaron las calles del Centro de Lima este fin de semana, expresando demandas contrapuestas sobre seguridad y justicia en movilizaciones mayormente pacíficas.

Los jóvenes partieron desde la Plaza Francia recordando a Eduardo Ruiz Sanz y otras víctimas de protestas, mientras familiares de diversas regiones como Ayacucho se sumaron para exigir el derecho a manifestarse sin represión.

Paralelamente, colectivos ciudadanos con presencia del exministro Santibáñez defendieron el trabajo policial, solicitando protección legal para los efectivos durante sus intervenciones.

La municipalidad de Lima monitoreó ambos eventos desde el CCO, donde el alcalde reportó dos incendios sospechosos en el Cercado que podrían relacionarse con las movilizaciones.

