Un generador eléctrico estalló y provocó pánico entre los vecinos de Comas, quienes describieron la explosión como similar a “un coche bomba”. El incidente ocurrió alrededor de las 12:30 p.m. en la concurrida avenida Manuel González Prada, donde una gigantesca bola de fuego seguida de una nube negra envolvió la subestación, generando desesperación entre los vecinos del condominio.

La emergencia ha dejado sin energía eléctrica y agua potable a los residentes del condominio Los Laureles y otras zonas aledañas. Los afectados exigen el retiro inmediato de la caseta eléctrica, que consideran un peligro latente al estar ubicada frente a un parque infantil y un nido. La comunidad, que aún se recupera del susto, pide a las autoridades una solución permanente para evitar que una tragedia de mayores proporciones ocurra en el futuro.

