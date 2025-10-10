El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, confirmó la detención de dos sujetos por un presunto atentado contra el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quienes portaban un revólver abastecido y una granada de guerra. La intervención, que se ejecutó durante la ceremonia de colocación de la primera piedra de una avenida en Villa María del Triunfo, fue resultado de un trabajo de inteligencia que logró evitar un desenlace fatal.

Las investigaciones ahora se centran en determinar los vínculos de los detenidos y la veracidad de la confesión inicial, la cual señalaba la intención expresa de agredir al burgomaestre. Mientras las autoridades recuperan material audiovisual para reconstruir los hechos, se mantiene un operativo en la zona para descartar la participación de más personas en este plan delictivo.

