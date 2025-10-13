El general Óscar Arriola confirmó que la Policía Nacional “está lista y en plena planificación” para la marcha del 15 de octubre, basándose en reportes de inteligencia recibidos sobre la protesta. Las autoridades recomiendan a los manifestantes, quienes deben asistir sin mochilas, pasamontañas o rostros cubiertos según las sugerencias oficiales, utilizar los espacios designados para evitar confrontaciones.

El comandante general, quien se reunió con el fiscal de la nación Tomás Gálvez para coordinar acciones conjuntas entre el Ministerio Público y la institución policial, enfatizó que garantizarán tanto el libre ejercicio de expresión como el derecho al tránsito. Esta planificación integral, que responde a posibles bloqueos viales que podrían generarse durante la jornada de protesta, refleja el equilibrio que las fuerzas del orden deben mantener entre derechos constitucionales contrapuestos en un contexto de manifestaciones sociales.

