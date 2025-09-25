El General José Baella, exjefe de la DIRCOTE, afirmó que tras la captura de ‘El Monstruo‘ “hay que recuperar la confianza en la Policía Nacional“. Sin embargo, el alto oficial fue realista al calificar de “ingenuo” pensar que este golpe reducirá significativamente la criminalidad, ya que la realidad muestra que se necesita una estrategia más profunda.

Baella felicitó el trabajo profesional de los agentes peruanos y paraguayos, quienes realizaron complejas coordinaciones para lograr la aprehensión en el extranjero. El general enfatizó que la institución es un actor clave para solucionar la delincuencia, pero requiere con urgencia herramientas legales y, sobre todo, mayores recursos para la inteligencia. Recordó éxitos históricos como la captura de Abimael Guzmán, los cuales se basaron en una inversión sólida en capacidades tecnológicas y humanas.

