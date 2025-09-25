El General Zanabria anuncia más capturas relacionadas a los ‘Injertos del Cono Norte’, tras la caída de su máximo líder, alias ‘El Monstruo‘. El alto mando reveló que su captura permitió “descentramar toda esta maraña de vinculaciones delictivas”, incluyendo sus lazos con sicarios y los flujos financieros paralelos que mantenía. Zanabria advirtió que las extorsiones continuarán, aunque se espera un freno a hechos de violencia grave como homicidios y secuestros.

Vea también: General Zanabria sobre alias ‘El Monstruo’: “Cumplirá su condena en Challapalca”

Estas próximas detenciones, que se ejecutarán la próxima semana según el plan desclasificado, forman parte de una ofensiva mayor contra organizaciones criminales. La investigación también develó que ‘El Monstruo’ huyó del país por una guerra con el clan de ‘El Jorobado’, conflicto que resultó en el asesinato de varios de sus lugartenientes. El cerco se cerró al rastrear el dinero enviado para su manutención a través del sistema financiero.

