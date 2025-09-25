El General Zanabria respondió a las acusaciones de alias ‘El Monstruo’ contra la PNP, instando a la ciudadanía a “no darle crédito a un criminal”. Frente a las declaraciones del prófugo, quien alegó ser víctima de una conspiración entre sus enemigos y policías corruptos, el alto mando presentó pruebas contundentes. Zanabria destacó la incautación de más de 20 chips, con los cuales el detenido coordinaba extorsiones y disponía ejecuciones desde el extranjero.

Vea también: General Zanabria anuncia más capturas relacionadas a los ‘Injertos del Cono Norte’

El general desmontó la narrativa de Moreno, quien negó su involucramiento en secuestros como el de una niña de 12 años mencionado en Interpol. Recordó el caso de una banda en San Juan de Lurigancho que usaba su nombre, cuyos integrantes fueron eliminados por sicarios por utilizar su apelativo sin autorización. Zanabria afirmó que su único objetivo es evadir responsabilidades, pero las evidencias demuestran que es “el criminal más violento y sangriento” de los últimos años.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO