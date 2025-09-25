El General Zanabria afirmó que alias ‘El Monstruo’ cumplirá su condena en Challapalca, el penal de máxima seguridad, una vez sea repatriado desde Paraguay. Las autoridades buscan que el recluso enfrente no solo su sentencia por robo agravado, sino también las investigaciones por sicariato y extorsión que aquejan a la capital y al norte del país. El general destacó que las coordinaciones con la policía paraguaya fueron “fluidas”, lo que permitió una captura planificada durante más de seis horas y con una orden de allanamiento legal.

El alto mando desmintió categóricamente las versiones sobre presuntas filtraciones policiales que habrían alertado al criminal, señalando que se trata de una de sus tácticas de desinformación para “generar una imagen más aterradora”. Zanabria reveló que se incautaron teléfonos, cuyo análisis permitirá rastrear sus verdaderos contactos y desarticular sus redes de apoyo. Su internamiento en Challapalca marcaría el fin de su “habilidad criminal”.

