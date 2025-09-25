El General Zanabria confirmó que la expulsión por Migraciones sería lo más inmediato para lograr el regreso de alias ‘El Monstruo’ desde Paraguay. Esta vía, que se activa por la situación migratoria irregular del detenido al usar un pasaporte falso, es más ágil que el proceso de extradición que también está en trámite. Tres coroneles de la DIRINCRI se encuentran ya en Asunción, quienes coordinan con la policía paraguaya para concretar la repatriación en horas o días.

Las autoridades confían en la cooperación paraguaya, lo que permitiría que el cabecilla enfrente rápidamente a la justicia peruana. La expulsión se basa en que el pasaporte peruano que portaba Moreno estaba expedido a nombre de una mujer y adulteardo. Mientras se gestiona esta opción prioritaria, Perú mantiene vigente la solicitud de extradición, firmada por la presidenta Dina Boluarte.

