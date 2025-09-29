La geolocalización une de manera crucial al policía Edixon Córdoba con la desaparición de Antoni Camizan, ya que los registros telefónicos sitúan ambos dispositivos en la misma zona remota de Palo Blanco el día que el joven fue visto por última vez. Esta evidencia contradice frontalmente la versión inicial del efectivo, quien negó cualquier encuentro con la víctima y alegó que su motocicleta había sido robada, a pesar de que las cámaras de seguridad los captaron juntos en el vehículo. La investigación, que logró el levantamiento del secreto de comunicaciones, también revela que Antoni había confesado a su mejor amiga que su relación con el agente era tóxica y violenta, temiendo seriamente por su vida.

El suboficial, ahora imputado por secuestro, guardó silencio durante las diligencias y presentó una coartada que fue desmontada al demostrarse que él y sus colegas inventaron un operativo policial para el día de los hechos, cuando en realidad estaban de franco. La familia de la víctima, enfrentándose a una burocracia que ha dilatado el caso por tres años, clama por una orden de prisión preventiva mientras nuevas pistas, como manchas de sangre y prendas halladas en una casa vinculada al sospechoso, alimentan la esperanza de resolver este crimen que mantiene en vilo a la comunidad.

