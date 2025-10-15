George Forsyth postulará a la presidencia con Somos Perú, luego de que Uvaldo Pizarro, vocero de la agrupación, anunciara que el exalcalde de La Victoria será su candidato para las Elecciones Generales del 2026. Con esta decisión, la agrupación política define tempranamente su carta presidencial, lo que le permite adelantar el trabajo de campaña en un escenario marcado por la inseguridad ciudadana.

La designación consolida a Forsyth, quien ya se encuentra afiliado al partido, como el candidato natural del grupo, lo que refleja una estrategia de unidad interna y descarta cualquier posibilidad de elecciones primarias o invitados externos, una movida que busca proyectar una imagen de cohesión desde el inicio. Esta confirmación suma una opción más al abanico de postulantes, que según estimaciones preliminares, ya supera las cuatro decenas.

